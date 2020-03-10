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Суд в Петербурге заочно арестовал поисковика по делу о незаконном доступе к гостайне

Как сообщил адвокат Антона Коломицына, дело связано с покупкой поисковиком военной карты советского времени, которая попадает под категорию гостайны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал поисковика Антона Коломицына, который является фигурантом уголовного дела о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, он скрылся за границей.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, изменил Коломицыну меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на два месяца со дня его задержания", - сказали в пресс-службе.

Коломицын является фигурантом уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ ("Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом"). В пресс-службе судов отметили, что Коломицын был задержан в начале января, однако затем его отпустили под подписку о невыезде.

Для дачи показаний в феврале этого года Коломицын не явился, после чего его объявили в розыск. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что он уехал в Нидерланды, где и находится в настоящее время.

По данным правозащитного объединения "Команда 29", участник которого является адвокатом Коломицына, уголовное дело в отношении заочно арестованного связано с приобретением им военной карты советских времен. По данным объединения, Коломицын является поисковиком и несколько лет назад приобрел военную карту советского времени, которая попадает под категорию гостайны.

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РоссияСанкт-Петербург
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