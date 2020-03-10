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В Ленобласти вынесли приговор обвиняемому в угрозах убийством судье гражданину Украины

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Гражданин Украины, обвиняемый в угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи одного из судов в Ленинградской области, получил в качестве наказания 3,5 года колонии строгого режима. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего гражданина Украины. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "Неуважение к суду"). С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил его к одному году лишения свободы. Путем частичного сложения с наказанием по ранее вынесенному в отношении него приговору суд окончательно назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что весной прошлого года в зале судебного заседания при рассмотрении ходатайства о продлении гражданину Украины срока содержания под стражей по другому делу фигурант умышленно высказал судье угрозу убийством и причинением вреда здоровью. 

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