Суд в Башкирии оправдал обвиняемого во взяточничестве экс-прокурора

УФА, 10 марта. /ТАСС/. Белорецкий межрайонный суд своим решением оправдал бывшего прокурора Учалинского района Республики Башкортостан Наиля Халилова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Уголовное было возбуждено в августе 2018 года, факт взятки не доказан, сообщил ТАСС во вторник адвокат подозреваемого Артур Мамяшев.

По версии следствия, Халилов получил 150 тыс. рублей от местного предпринимателя, также являвшегося муниципальным депутатом. Взятка предназначалась "за общее покровительство", предпринимателя также привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу.

"Белорецкий межрайонный суд оправдал Халилова за отсутствием события преступления, а именно за отсутствием события взятки, его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Доводы следствия и обвинения, которые легли в основу предъявленного Халилову обвинения, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия", - сообщил Мамяшев.

Видеозаписи, представленные следствием, также не подтвердили получение взятки Халиловым. Обвиняемого уволили из прокуратуры, он провел 11 месяцев в СИЗО, позже его перевели под домашний арест. После оглашения приговора Халилов был освобожден в зале суда, сейчас ему, скорее всего, предстоит пройти апелляционную инстанцию, считает адвокат. "У стороны обвинения есть право обжалования приговора, мы предполагаем, что она им воспользуется, поэтому пока о восстановлении на работе и каких-то компенсациях говорить преждевременно", - добавил Мамяшев.