В Подмосковье задержаны трое мужчин, снявших тормоза с вагона для сдачи в металлолом

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье трех безработных, которые сняли детали тормозной системы с железнодорожного вагона и намеревались сдать их в металлолом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

"На территории депо "Раменское" сотрудниками транспортной полиции были задержаны с поличным и доставлены в дежурную часть трое злоумышленников - двое граждан Республики Узбекистан и житель Краснодарского края, которые похитили детали тормозной системы железнодорожного вагона. Транспортные полицейские пресекли действия похитителей, когда те вместе с демонтированными деталями, весом более 60 кг каждая, пытались покинуть место происшествия", - сказали в пресс-службе.

Полиция установила, что задержанные нигде не работают, они решили поправить свое материальное положение, сдав детали в пункт приема металлолома. Если бы кражу не пресекли, ущерб мог составить более 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".