На юго-востоке Петербурга задержали пьяного мужчину, ранившего ножом охранника больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину после того, как он несколько раз ударил ножом работника больницы на проспекте Солидарности в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск (УВО) Национальной гвардии РФ по городу и Ленинградской области.

"Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в больнице на проспекте Солидарности сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали нетрезвого мужчину, который нанес несколько ножевых ранений гражданину, работавшему в медицинском учреждении", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшим от ножевых ранений оказался охранник больницы, на данный момент он госпитализирован. Задержанному мужчине также потребовалась медицинская помощь. Кроме того, на место выезжала следственно-оперативная группа, нож у нападавшего изъят.