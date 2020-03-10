Защита Шамсутдинова обжаловала приговор Мухатову по делу о неуставных отношениях

ТАСС, 10 марта. Представители защиты солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части Забайкальского края, подали апелляционную жалобу на приговор Читинского военного гарнизонного суда по делу о неуставных отношениях. Об этом во вторник ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова, который является потерпевшим в этом деле, Руслан Нагиев.

В декабре 2019 года стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходят по этому делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

"Да, [апелляционную] жалобу направили", - сказал Нагиев, уточнив, что апелляция направлена во Второй Восточный окружной военный суд.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело в отношении Мухатова было возбуждено по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. "б" ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц"). Гособвинение просило для Мухатова наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. На суде Мухатов свою вину признал частично.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. В отношении Шамсутдинова возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".