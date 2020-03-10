В Ростове-на-Дону ищут участников массовой драки между болельщиками ФК "Ростов" и ЦСКА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после массовой драки между болельщиками футбольного клуба "Ростов" и московского ЦСКА в центре Ростова-на-Дону. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Ростовской области.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что накануне вечером после матча между "Ростовом" и ЦСКА в Ростове-на-Дону между болельщиками произошла массовая драка. "Проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В понедельник на "Ростов-Арене" состоялся матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Ростовом" и московским ЦСКА (3:2).