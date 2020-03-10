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В Крыму столкнулись микроавтобус и легковушка

В аварии пострадали девять человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Девять человек получили травмы и были госпитализированы с места ДТП, произошедшего во вторник вечером в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около 22:30 мск на дороге Джанкой - Симферополь произошло столкновение микроавтобуса Mersedes Sprinter и автомобиля Daewoo Lanos. Сотрудники МЧС деблокировали одного из пострадавших, а также оказали помощь остальным. В ДТП попали 12 человек, включая ребенка: в микроавтобусе ехали девять человек, еще трое - в легковом автомобиле.

В новость внесены изменения (00:03 мск) - уточнена информация о количестве пострадавших.

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