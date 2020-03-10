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Россиянина задержали в США по подозрению в хищении личных данных

Предполагается, что данные могли в дальнейшем использоваться в фальшивых удостоверениях личности

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Американские власти задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Об этом говорится в судебных материалах, размещенных в электронной базе Южного округа Калифорния.

Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке "в субботу, 7 марта 2020 года".

Прокуратура просила суд засекретить материалы данного дела до 9 марта. Магистратский судья Эллисон Годдард 9 марта постановила рассекретить эти материалы.

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