Россиянина задержали в США по подозрению в хищении личных данных

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Американские власти задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Об этом говорится в судебных материалах, размещенных в электронной базе Южного округа Калифорния.

Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке "в субботу, 7 марта 2020 года".

Прокуратура просила суд засекретить материалы данного дела до 9 марта. Магистратский судья Эллисон Годдард 9 марта постановила рассекретить эти материалы.