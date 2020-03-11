Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате, по предварительным данным, три человека погибли, четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, трое погибших и четверо пострадавших. Информация о пострадавших уточняется, выясняются обстоятельства аварии", - сказал собеседник агентства.

По информации с сайта ГУ МЧС по Ростовской области, ДТП произошло в Миллеровском районе. Столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania.