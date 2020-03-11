В результате пожара под Иркутском погибли двое детей и мужчина

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Минувшей ночью очевидцы сообщили о пожаре, произошедшем в жилом двухэтажном доме на улице Родниковая в поселке Маркова Иркутского района. На момент прибытия первых пожарных подразделений дом находился в огне, произошло частичное обрушение кровли. Из него самостоятельно удалось эвакуироваться четырем жильцам, в числе которых двое детей. Хозяйка сообщила пожарным, что внутри находятся еще трое: дети восьми и десяти лет и их 62-летний отец. Они были обнаружены погибшими внутри дома звеном газодымозащитной службы", - сообщает пресс-служба.

В процессе тушения пожара обвалилось потолочное перекрытие, в результате пострадали трое пожарных. Их доставили в больницу для обследования, двоих уже отпустили домой. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, отмечают в региональном управлении МЧС.

Площадь пожара составила 120 кв. м. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, говорится в сообщении ведомства.