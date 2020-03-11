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На Сахалине из-за непогоды автобус с пассажирами застрял в сугробе

Всех людей эвакуировали во временный пункт размещения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области организовали в селе Взморье Долинского района (юг Сахалина) временный пункт размещения (ВПР) для пассажиров автобуса, следовавшего по направлению Поронайск - Южно-Сахалинск и попавшего в ДТП из-за метели. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе правительства островного региона.

В Сахалинской области объявили на 11 марта штормовое предупреждение на территории 11 городских округов. Прогнозировалась сильная метель и ураганный ветер. Непогода нарушила работу паромной переправы Холмск - Ванино, соединяющей Сахалин и материк, оставила без электричества более 2 тыс. жителей. Школьникам первой и второй смен Южно-Сахалинского городского округа отменили занятия, на юге Сахалина перекрыта часть автодорог, в аэропорту Южно-Сахалинска отменены и задержаны более 20 рейсов.

"Заложниками непогоды оказались 45 пассажиров автобуса, который вышел из Поронайска в областной центр в 3:00 [вторник 19:00 мск]. В семи километрах южнее села Взморье машина не смогла продолжить путь из-за заносов и застряла. На место незамедлительно выдвинулись дорожные службы. Однако вытащить тяжелый автобус из сугроба не удалось. Было принято решение эвакуировать пассажиров во временный пункт размещения, который развернули в школе села Взморье", - говорится в распространенном сообщении.

По информации Главного управления МЧС России по Сахалинской области, из-за циклона автобус съехал с дороги. Среди 45 пассажиров находились двое детей. Погибших и пострадавших нет, но до улучшения погоды люди не смогут добраться до Южно-Сахалинска.

По данным областных властей, сейчас все пассажиры автобуса находятся в пункте размещения. Медицинская помощь не потребовалась. Люди получили еду и горячий чай. Ситуация с прохождением циклона в Сахалинской области находится под контролем властей региона. Последствия стихии в круглосуточном режиме продолжают устранять экстренные и аварийные службы. Такая задача поставлена губернатором Валерием Лимаренко.

В настоящее время на островах наблюдается метель, ветер со скоростью до 20 м/с. Ураганный ветер зафиксирован только в мысовой части Сахалина. По прогнозу синоптиков, сейчас циклон в основном сконцентрировался на южной части Сахалина, но постепенно отходит в центральную и северную часть региона. В течение дня погода там будет только ухудшаться. Циклон начнет ослабевать 12 марта.

Теги
РоссияСахалинская область
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