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В Москве возбуждено дело после кражи у безработного почти 4 млн рублей

Неизвестный проник в припаркованную машину и похитил рюкзак

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московская полиция возбудила уголовное дело после кражи из машины безработного мужчины рюкзака с почти 4 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Вечером 8 марта неизвестный проник в автомобиль "Опель Астра", припаркованный у дома 7 на Миусской площади в центре Москвы, откуда украл рюкзак, в котором находились около 3 млн 800 тыс. рублей и €1700. Владелец машины в понедельник обратился с заявлением о краже в полицию.

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Россия
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