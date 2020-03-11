В Москве возбуждено дело после кражи у безработного почти 4 млн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московская полиция возбудила уголовное дело после кражи из машины безработного мужчины рюкзака с почти 4 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Вечером 8 марта неизвестный проник в автомобиль "Опель Астра", припаркованный у дома 7 на Миусской площади в центре Москвы, откуда украл рюкзак, в котором находились около 3 млн 800 тыс. рублей и €1700. Владелец машины в понедельник обратился с заявлением о краже в полицию.