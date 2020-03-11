Дело возбудили после кражи из квартиры в Москве украшений и денег на 1,2 млн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовно дело после кражи из квартиры на севере Москвы ювелирных украшений и денег на сумму около 1 млн 240 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 9 марта в полицию поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной в доме в Керамическом проезде. Прибывшими полицейскими установлено, что неизвестный, подобрав ключи, проник в квартиру, откуда украл ювелирные изделия и 100 тыс. рублей.

"Материальный ущерб составил около 1 млн 240 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), - сказали в пресс-службе.