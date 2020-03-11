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Трое пострадавших в ДТП в Крыму являются гражданами Украины

Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован уточнил, что всего после аварии госпитализировали восемь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Трое из девяти пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом, произошедшего накануне вечером в Крыму, являются гражданами Украины. Об этом сообщил в среду ТАСС глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.

Столкновение микроавтобуса Mersedes Sprinter и Daewoo Lanos произошло во вторник, 10 марта, около 22:30 на автодороге Джанкой - Симферополь. Источник в экстренных службах полуострова ранее сообщил ТАСС, что автобус был с украинскими номерами и следовал с пассажирами на Украину, его водитель - гражданин Украины, он также в числе пострадавших. В МЧС сообщали, что всего в результате ДТП были госпитализированы девять человек.

"Там было три гражданина Украина, по уточненной информации. Один от госпитализации отказался", - сказал Грабован.

Глава администрации уточнил, что всего в результате ДТП было госпитализировано восемь человек. "[Пострадавшие] отправлены в разные больницы: Джанкоя, Красногвардейского, Восхода. Состояние под контролем, все в медицинских учреждениях. Движение не перекрывалось", - добавил Грабован.

В пресс-службе МВД по Крыму ТАСС ранее сообщили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил автобус, выезжая со второстепенной дороги. Сотрудники МЧС деблокировали одного из пострадавших, а также оказали помощь остальным. В ДТП попали 12 человек, включая ребенка: в микроавтобусе ехали девять человек и трое - в легковом автомобиле. Один из пострадавших находится в реанимации.

Теги
РоссияКраснодарский край
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