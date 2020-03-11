На Кубани в ДТП погибли три человека

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе "Дон" возле Геленджика Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, около 08:00 мск 11 марта на Михайловском перевале, на 1488-м км трассы М-4 "Дон", столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, [в результате аварии] один пострадавший, трое погибших", - сказали в пресс-службе, уточнив, что детей среди пострадавших и погибших нет.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.