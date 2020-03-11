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В Бахчисарае проходят обыски в рамках борьбы с "Хизб ут-Тахрир"

Адвокат сообщил, что массовые обыски проходят по шести адресам

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в среду проводят обыски по шести адресам в крымском городе Бахчисарай. Оперативные мероприятия проходят в целях борьбы с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.

"С утра проводятся массовые обыски минимум по шести адресам. Формально, по информации ФСБ, идет отработка участников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", - сказал Полозов.

По информации собеседника агентства, обвинения пока никому не предъявлены.

Теги
РоссияКрым
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В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир"
Обыски прошли по шести адресам в Бахчисарае
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