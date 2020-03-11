Мосгорсуд признал законным заочный арест Минца

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на заочный арест предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка "Открытие", передает корреспондент ТАСС.

"Постановление Басманного районного суда об избрании в отношении Бориса Минца меры пресечения в виде заключения под стражу заочно оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья. Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест сыновей Минца - Дмитрия и Александра.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Уголовное дело возбуждено 17 сентября 2017 года. Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск.

По версии следствия, летом 2017 года Борис Минц и председатель правления ФК "Открытие" Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс". Следствие считает, что они совершили хищение активов банка на сумму 34 млрд рублей. Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Ранее сообщалось, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова. Следствие связывает сложившуюся ситуацию с необеспеченными облигациями "О1 Груп Финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие". В свою очередь в пресс-службе банка ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении, которое касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.