Глава СК поручил проверить данные о некачественной реставрации форта Копорье в Ленобласти

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о некачественной реставрации форта Копорье в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил разобраться в обстоятельствах, озвученных СМИ, о некачественной реставрации уникальной крепости в Ленинградской области", - сообщили в СК.

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что один из немногих средневековых форпостов - уникальная крепость Копорье - разрушается долгие годы. Несмотря на то, что на реставрацию этого объекта культурного наследия были потрачены десятки миллионов рублей, недавно произошло обрушение арки главного входа, отмечают журналисты. Бастрыкин поручил региональному главку СК проверить все доводы, озвученные в сюжете, и доложить об обстоятельствах некачественной реставрации.

Ранее глава СК поставил на контроль проверку по факту реставрации ряда культурных объектов в Санкт-Петербурге.