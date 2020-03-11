На Ставрополье чиновник получил условный срок за махинации с землей

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Бывший глава администрации города Новопавловска Ставропольского края получил 4 года условно за отчуждение земли и здания из муниципальной собственности. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по краю.

По данным следствия и суда, в октябре 2010 года Кузнецов незаконно заключил договор аренды между администрацией Новопавловска и индивидуальным предпринимателем, согласно которому предоставил ему в пользование земельный участок. При этом землей пользовался сам глава администрации. Затем на участке с согласия чиновника были построены объекты недвижимости для разведения и содержания принадлежащего ему крупного рогатого скота. Имея разрешение на строительство, впоследствии эту землю можно было купить по заниженной цене, что принесло бы ущерб бюджету более чем на 3 млн рублей.

"Он же в марте 2016 года выдал письменное согласие на продажу административного здания, принадлежащего администрации города Новопавловска, что повлекло причинение ущерба бюджету муниципального образования на сумму свыше 1,5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В сообщении Следственного комитета говориться, что бывший глава администрации Кировского муниципального образования города Новопавловска Владимир Кузнецов признан виновным по статье 285 Уголовного кодеса "Злоупотребление должностными полномочиями", в превышении должностных полномочий и в мошенничестве. Его подельник индивидуальный предприниматель Олег Кочетков признан виновным по статье 159 Уголовного кодекса "Мошенничество". Суд назначил Кузнецову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, лишил права занимать государственные должности на 2 года. Кочетков осужден на 3,5 года лишения свободы условно.