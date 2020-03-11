{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу в магазине при попытке украсть чебупели

Инцидент произошел в Дедовске

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мужчина пытался украсть пачку замороженных полуфабрикатов в подмосковном магазине, а когда продавщица хотела его остановить, выстрелил в ее сторону из пистолета. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленник в продуктовом магазине в Дедовске, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала торговой точки, спрятал под одежду замороженный полуфабрикат, после чего, не оплачивая товар, направился к выходу. Сотрудница супермаркета заметила это и попыталась остановить мужчину, но он оказал сопротивление и выстрелил из пистолета, после чего скрылся", - рассказала Петрова.

В пресс-службе подмосковного главка полиции добавили, что мужчина выстрелил в сторону продавщицы, она не пострадала. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что была попытка кражи одной пачки чебупелей, инцидент произошел на прошлой неделе.

Полицейские задержали 21-летнего местного жителя, изучив записи ближайших камер наблюдения. При себе у него нашли пистолет, который отправили на баллистическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Молодому человек, оставленному под подпиской о невыезде, грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Глава СК поручил проверить данные о некачественной реставрации форта Копорье в Ленобласти
Проверка пройдет после выхода в эфир телеканала сюжета, в котором говорилось об обрушении арки главного входа объекта, несмотря на проведенную реставрацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС