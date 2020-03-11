В Подмосковье мужчина устроил стрельбу в магазине при попытке украсть чебупели

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мужчина пытался украсть пачку замороженных полуфабрикатов в подмосковном магазине, а когда продавщица хотела его остановить, выстрелил в ее сторону из пистолета. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленник в продуктовом магазине в Дедовске, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала торговой точки, спрятал под одежду замороженный полуфабрикат, после чего, не оплачивая товар, направился к выходу. Сотрудница супермаркета заметила это и попыталась остановить мужчину, но он оказал сопротивление и выстрелил из пистолета, после чего скрылся", - рассказала Петрова.

В пресс-службе подмосковного главка полиции добавили, что мужчина выстрелил в сторону продавщицы, она не пострадала. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что была попытка кражи одной пачки чебупелей, инцидент произошел на прошлой неделе.

Полицейские задержали 21-летнего местного жителя, изучив записи ближайших камер наблюдения. При себе у него нашли пистолет, который отправили на баллистическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Молодому человек, оставленному под подпиской о невыезде, грозит до 12 лет лишения свободы.