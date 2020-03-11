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Дело Ивана Голунова

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского Уметбаева, обвиняемого по делу Голунова

Максим Уметбаев останется под стражей до 29 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест бывшего полицейского Максима Уметбаева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Уметбаев останется под стражей до 29 марта.

Ранее он признал, что дал Голунову пощечину, но свою причастность к фальсификации и участию в сговоре по подбросу наркотиков не признает.

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РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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