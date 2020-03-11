Источник: в Петербурге проходят обыски в компаниях, входящих в холдинг "Фаэтон"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят в среду более десятка обысков в компаниях, которые входят в состав холдинга "Фаэтон", чей основатель Сергей Снопок попал под процедуру реструктуризации долгов по иску Россельхозбанка, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Больше десятка обысков в компаниях, связанных с холдингом", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности оперативных мероприятий.

Издание "Коммерсантъ" называло основателем холдинга "Фаэтон", который ранее занимался развитием агробизнеса, автозаправочных станций и оптовой торговлей, предпринимателя Сергея Снопка. Согласно данным Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в прошлом году Россельхозбанк подал иск с требованием признать Снопка банкротом из-за долга более чем 1,2 млрд рублей.

Согласно определению суда, в октябре прошлого года арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов Снопка и включил долг перед Россельхозбанком на сумму более 1,2 млрд рублей в реестр требований кредиторов. Кроме того, по решению суда, в реестр также включена неустойка на сумму почти 400 млн рублей.

Снопок обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, однако в феврале этого года суд отказал в пересмотре решения о введении процедуры банкротства предпринимателя.