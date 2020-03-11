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Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму находятся в реанимации

В аварию попали 12 человек, среди них есть ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Четверо из восьми госпитализированных в результате ДТП с микроавтобусом, произошедшего накануне вечером в Крыму, находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава региона.

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"По информации администрации ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница", четверо пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивают как тяжелой степени тяжести. Рассматривается вопрос о доставке двух пациентов в Республиканскую детскую клиническую больницу и Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще троих пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение Красногвардейской центральной районной больницы. Также еще один участник ДТП в состоянии средней степени тяжести находится в травматологическом отделении Джанкойской центральной районной больницы. Амбулаторно помощь была также оказана еще троим участникам ДТП, госпитализация не потребовалась.

Столкновение микроавтобуса Mersedes Sprinter и Daewoo Lanos произошло во вторник, 10 марта, около 22:30 на автодороге Джанкой - Симферополь. По уточненным данным, были госпитализированы восемь человек. Ранее в администрации района сообщали, что один из них находился в реанимации.

В пресс-службе МВД по Крыму ТАСС ранее сообщили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил автобус, выезжая со второстепенной дороги. Сотрудники МЧС деблокировали одного из пострадавших и оказали помощь остальным пассажирам. В ДТП попали 12 человек, включая ребенка: в микроавтобусе ехали девять человек и трое - в легковом автомобиле.

Источник в экстренных службах полуострова ранее сообщил ТАСС, что автобус был с украинскими номерами и следовал с пассажирами на Украину. Его водитель - гражданин Украины, он также пострадал. Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован уточнял, что среди участников ДТП три гражданина Украины. Один из них отказался от госпитализации, двоих доставили в больницу.

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