Адвокат одной из сестер Хачатурян рассказал о результатах новых психиатрических экспертиз

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Результаты дополнительных психолого-психиатрических экспертиз, назначенных в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, подтвердили выводы проведенной ранее аналогичной проверки. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"Нас сегодня официально уведомили о результатах назначенных ранее в отношении девушек дополнительных психолого-психиатрических экспертиз. Представленные следствием сведения подтверждают позицию о непричастности наших подзащитных к совершению вменяемого им тяжкого преступления", - сказал защитник.

По его словам, комплексная комиссия экспертов заочно пришла к заключению, что вновь представленные врачам сведения о якобы имевшем месте расходовании девушками денежных средств "не могут повлиять на ранее сформулированные в отношении обвиняемых диагностические и экспертные выводы экспертов, изложенные в заключении комплексной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в 2018 году". По мнению защиты, полученные выводы дополнительных экспертиз подтверждают позицию адвокатов о нахождении девушек в момент произошедшей трагедии в состоянии необходимой самообороны и опровергают предъявленное сестрам обвинение в совершении умышленного убийства.

Ранее адвокат Алексей Паршин в беседе с ТАСС отметил, что Следственный комитет РФ последовал указаниям Генеральной прокуратуры и назначил в отношении сестер новые экспертизы. По его словам, возвращая уголовное дело в СК, заместитель генпрокурора Виктор Гринь в постановлении отметил, что квалификация девушкам установлена следствием неверно, а верная квалификация - необходимая оборона. После того, как Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела в отношении сестер, на тот момент глава Генпрокуратуры Юрий Чайка отказал в удовлетворении жалобы о направлении дела обратно в СК, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз. Следователи в том числе ставили перед экспертами вопрос о том, могут ли переписки между сестрами в соцсетях опровергнуть объективность результатов предыдущих аналогичных психолого-психиатрических экспертиз.

Во время предварительного следствия по делу об убийстве СК подтвердил совершение Михаилом Хачатуряном преступлений, предусмотренных ст. 117 ("Истязание"), ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") УК РФ. Следователи установили целый ряд фактов преступных действий с его стороны, которые совершались по отношению к дочерям с 2014 года, когда все три девушки были несовершеннолетними. Несмотря на это, действия девушек были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору, и материалы дела были направлены в прокуратуру.