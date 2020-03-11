Петербургского таксиста приговорили к 4,5 года колонии за гибель двух пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Водитель такси, который в прошлом году устроил на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге ДТП, в результате которого два человека погибли и один получил тяжелые травмы, приговорен судом к четырем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года в исправительной колонии общего режима с запретом на управление транспортным средством сроком на два с половиной года", - говорится в сообщении.

Суд также обязал Икромджона Баходир угли Абдикулова выплатить около 3,5 млн рублей в пользу потерпевших.

Авария с участием автомобиля "Яндекс.Такси" произошла рано утром 23 июля. Машина Skoda под управлением водителя-иностранца врезалась в грузовик с прицепом. Один пассажир такси погиб на месте, еще двое попали в больницу, впоследствии один из них умер.

Когда Абдикулова задержали, выяснилось, что он управлял машиной без прав. На суде было установлено, что водитель ехал по городу со скоростью более 100 км/час.

В Арбитражном суде Петербурга после данного ДТП также проходило разбирательство между компанией "Яндекс.Такси" и Роспотребнадзором, который оштрафовал ее на сумму более 100 тыс. рублей за введение в заблуждение пассажиров. Ведомство посчитало, что компания не обеспечила безопасность пассажиров при перевозке. Компания требовала отменить штраф в арбитраже, однако суд признал его обоснованным.