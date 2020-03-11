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Обыски в компаниях Петербурга оказались связаны с хищением у Россельхозбанка 1 млрд рублей

Были ли проведены задержания в ходе оперативно-следственных мероприятий, ФСБ не сообщила

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Обыски, которые проходят в Санкт-Петербурге в компаниях, связанных с холдингом "Фаэтон", связаны с делом о хищении у Россельхозбанка более 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ по городу и Ленинградской области.

"УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получена информация о возможных противоправных действиях неустановленных лиц с целью хищения заемных денежных средств в размере около 1 млрд рублей в Санкт-Петербургском региональном филиале АО "Российский сельскохозяйственный банк", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, неустановленные лица от имени шести фирм, связанных с "Фаэтоном", заключили с банком 12 кредитных договоров на сумму около 1,1 млрд рублей. В дальнейшем они собирались украсть эти деньги. Пока средства банку не возвращены. Имущество, которое находилось в залогах по кредиту, выведено с баланса компаний-заемщиков. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса "Мошенничество", отметили в управлении ФСБ. О задержаниях ФСБ не сообщило.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что в Петербурге в среду проходят обыски по более чем десяти адресам компаний, связанных с холдингом.

"Коммерсантъ" называл основателем холдинга "Фаэтон" предпринимателя Сергея Снопка. Бизнесмен занимался развитием агробизнеса, автозаправочных станций и оптовой торговлей. Согласно данным Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в прошлом году Россельхозбанк подал иск с требованием признать Снопка банкротом из-за долга более чем 1,2 млрд рублей.

В октябре прошлого года арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов Снопка и включил долг перед Россельхозбанком в реестр требований кредиторов. Кроме того, согласно решению суда, в реестр включена неустойка на сумму почти 400 млн рублей. Снопок обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, однако в феврале этого года суд отказал в пересмотре решения о введении процедуры банкротства предпринимателя.

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РоссияСанкт-Петербург
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