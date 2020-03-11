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Дело Ивана Голунова

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу отделения УВД Ляховца по делу Голунова

Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда без изменений

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест бывшего начальника отделения по борьбе и контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором преступления в отношении журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Басманного суда Москвы в отношении Ляховца оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ляховец настаивал в суде на изменении ему меры пресечения на более мягкую. Он утверждал, что никаких обоснований для содержания под стражей нет. Следователь в свою очередь заявил, что избрание более мягкой меры невозможно, а все доводы отражены в постановлении суда первой инстанции.

Дело Голунова

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов признал вину, после чего был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

В феврале Голунов сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

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