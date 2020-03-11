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Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти

Ранее сообщалось о четырех погибших

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.

Ранее сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших в аварии в Миллеровском районе.

По словам собеседника агентства, еще один пострадавший умер в больнице, трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в легкой, ему госпитализация не потребовалась.

11 марта на 869-м км трассы М4 "Дон" водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД РФ по Ростовской области, по предварительным данным, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем и поэтому допустил столкновение.

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