Один военнослужащий госпитализирован после разрыва баллона в Подмосковье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Один военнослужащий-контрактник госпитализирован после разрыва баллона в воинской части в Луховицком районе Подмосковья, еще трое получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в среду журналистам в Западном военном округе.

"В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое военнослужащих получили ссадины и ушибы, им также оказана медицинская помощь", - сказали в округе.

Уточняется, что разрыв произошел во время сортировки военными металлолома.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что происшествие случилось в гараже, где хранились автозапчасти. Пожара и разрушений не последовало.

В новость были внесены изменения (15:33 мск) — добавлены подробности по тексту.