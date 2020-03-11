{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Один военнослужащий госпитализирован после разрыва баллона в Подмосковье

Еще трое получили ссадины и ушибы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Один военнослужащий-контрактник госпитализирован после разрыва баллона в воинской части в Луховицком районе Подмосковья, еще трое получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в среду журналистам в Западном военном округе.

"В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое военнослужащих получили ссадины и ушибы, им также оказана медицинская помощь", - сказали в округе.

Уточняется, что разрыв произошел во время сортировки военными металлолома.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что происшествие случилось в гараже, где хранились автозапчасти. Пожара и разрушений не последовало.

В новость были внесены изменения (15:33 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве у задержанного лжеадвоката изъяли поддельные удостоверения, форму и погоны ФСБ
Он принимал участие в качестве адвоката по уголовным делам и получал от граждан денежные средства в качестве оплаты за оказанную юридическую помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС