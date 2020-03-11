Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО "Европейский фонд за демократию"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала бельгийскую неправительственную организацию "Европейский фонд за демократию" нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации European Endowment for Democracy ("Европейский фонд за демократию"), зарегистрированной на территории Королевства Бельгия. Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - говорится в сообщении.

Данные о решении ведомства направлены в Минюст России для включения организации в перечень нежелательных. "Европейский фонд за демократию" станет 20-й нежелательной НПО.

Нежелательные организации

Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений таких организаций, а также распространение их информационных материалов. Статус нежелательной также грозит организации отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов в размере до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.