В Москве у задержанного лжеадвоката изъяли поддельные удостоверения, форму и погоны ФСБ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Следователи совместно с ФСБ и МВД задержали в Москве лжеадвоката по подозрению в мошенничестве. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, у него изъяты поддельные адвокатские удостоверения, форма и погоны подполковника ФСБ.

"По данным следствия, Евгений Толмачев представлялся адвокатом Ариповым и, используя поддельные удостоверения и ордеры адвоката, принимал участие в качестве адвоката по уголовным делам, получая от граждан денежные средства в качестве оплаты за оказанную юридическую помощь. Вместе с тем установлено, что задержанный никогда не имел статуса адвоката, и адвокатской деятельностью заниматься не мог", - сообщила Петренко.

Он был задержан следователями совместно с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ (мошенничество, подделка и использование официального документа). "В ходе проведенных обысков по месту жительства у Толмачева следователями были обнаружены и изъяты поддельные удостоверения и ордеры адвокатов, а также форма и погоны подполковника ФСБ", - пояснила представитель СК.

Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества, в том числе и незаконном участии в следственных действиях и судебных заседаниях.