В Ленобласти пострадали семь человек в ДТП с двумя легковушками и двумя грузовиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Семь человек пострадали при столкновении двух легковых и двух грузовых автомобилей на федеральной трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате ДТП пострадали семь человек, один из них в крайне тяжелом состоянии госпитализирован", - сказала представитель ведомства.

По данным ГИБДД, авария произошла в 13:30 мск на 100-м километре трассы. Грузовик "КамАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Ford. После этого в Ford врезался легковой автомобиль Audi, а также грузовик Volvo. Две машины после аварии оказались в кювете.

По данным учреждения "Упрдор "Северо-Запад", которое обслуживает трассу, движение на участке федеральной дороги в районе места происшествия в настоящее время затруднено.

На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. По данным учреждения, в момент ДТП трасса была сухой, претензий по обслуживанию дороги у ГИБДД к организации нет.