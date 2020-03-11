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ФСБ сообщила, что задержанные в Крыму участники "Хизб ут-Тахрир" вербовали мусульман

Кроме того, они распространяли террористическую идеологию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Задержанные в Крыму участники запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" вели активную вербовку крымских мусульман и распространяли террористическую идеологию. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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В ЦОС отметили, сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Республике Крым пресечена деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир", задержано четыре ее активных участника.

Там напомнили, что организация была запрещена в РФ решением Верховного суда в 2003 году. "Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены террористические структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, - сообщили в ЦОС. - С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".

По местам их жительства обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ЦОС.

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РоссияКрым
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