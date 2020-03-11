В Петербурге неизвестный сообщил о "минировании" суда и больниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Анонимное письмо с угрозами "минирования" поступило в среду в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга, в нем указывается, что в городе также якобы заложены бомбы в больницах, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд эвакуируется", - говорится в сообщении. К сообщению также приложен скриншот письма, в котором неизвестный сообщает, что в Петербурге "заминированы" несколько лечебных учреждений, в том числе госпиталь ФСБ, психиатрическая больница, клиника РЖД и другие.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".