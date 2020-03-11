{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге неизвестный сообщил о "минировании" суда и больниц

В анонимном письме речь шла о Василеостровском районном суде, госпитале ФСБ, психиатрической больнице, клинике РЖД и других медучреждениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Анонимное письмо с угрозами "минирования" поступило в среду в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга, в нем указывается, что в городе также якобы заложены бомбы в больницах, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд эвакуируется", - говорится в сообщении. К сообщению также приложен скриншот письма, в котором неизвестный сообщает, что в Петербурге "заминированы" несколько лечебных учреждений, в том числе госпиталь ФСБ, психиатрическая больница, клиника РЖД и другие.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройке метрополитена в Москве
Инцидент произошел на Дмитровском шоссе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС