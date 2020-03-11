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В Москве два суда эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Головинский и Коптевский районные суды расположены в одном здании

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Головинском и Коптевском районных судах Москвы, передает находящийся на месте событий корреспондент ТАСС.

По его словам, посетителей и персонал обоих судов, которые расположены в одном здании, эвакуировали. Здание проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
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