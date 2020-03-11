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Неизвестные сообщили о "минировании" самолета рейса Иркутск - Москва

По информации источника в экстренных службах, на борту находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" самолет рейса Иркутск - Москва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в среду.

"Неизвестные сообщили о "минировании" самолета рейсом Иркутск - Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск", - сказал собеседник агентства. Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота", на данный момент "проводятся проверочные мероприятия".

Источник отметил, что самолет не будет менять курс и запрашивать экстренную посадку, он направляется в место назначения.

3 марта неизвестные "заминировали" два пассажирских самолета, 5 марта - четыре, 6 марта - еще один. Все сообщения об угрозе взрыва также оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.

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Россия
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