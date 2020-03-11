Источник: СК проводит проверку в управлении МЧС по Липецкой области по делу о взятке

ТАСС, 11 марта. Следователи проводят проверку в управлении МЧС по Липецкой области. Источник в правоохранительных структурах региона сообщил ТАСС, что возбуждено дело по статье о получении взятки.

"Проверка идет. Следователи работают с утра, мы оказываем следователям всестороннюю помощь в проведении проверки. Работают липецкие следователи, вроде бы в их числе один сотрудник из Москвы. Проверка на работе реагирующих подразделений по пожарам не отразилась", - сказал ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по региону Сергей Хахти.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона, было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, по которому в региональном управлении МЧС и работают следователи.

Хахти уточнил, что проверка в управлении МЧС стала неожиданностью. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Липецкой области от комментариев отказались. Старший помощник прокурора по Липецкой области Татьяна Ткачева сообщила ТАСС, что прокуратура региона взяла дело на контроль.