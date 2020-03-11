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Источник: СК проводит проверку в управлении МЧС по Липецкой области по делу о взятке

В региональном управлении МЧС сообщили, что ведомство оказывает следователям всестороннюю помощь в проведении проверки

ТАСС, 11 марта. Следователи проводят проверку в управлении МЧС по Липецкой области. Источник в правоохранительных структурах региона сообщил ТАСС, что возбуждено дело по статье о получении взятки.

"Проверка идет. Следователи работают с утра, мы оказываем следователям всестороннюю помощь в проведении проверки. Работают липецкие следователи, вроде бы в их числе один сотрудник из Москвы. Проверка на работе реагирующих подразделений по пожарам не отразилась", - сказал ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по региону Сергей Хахти.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона, было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, по которому в региональном управлении МЧС и работают следователи.

Хахти уточнил, что проверка в управлении МЧС стала неожиданностью. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Липецкой области от комментариев отказались. Старший помощник прокурора по Липецкой области Татьяна Ткачева сообщила ТАСС, что прокуратура региона взяла дело на контроль.

Теги
РоссияЛипецкая область
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