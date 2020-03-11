Следователи возбудили уголовное дело о взятках в ГУ МЧС по Липецкой области

ТАСС, 11 марта. Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении нескольких должностных лиц Главного управления МЧС по региону, которые получали взятки от сотрудников за их покровительство по службе. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, выявить факты взяточничества помогли сотрудники региональных управлений МВД России, УФСБ России и ГУ МЧС России. Предполагается, что должностные лица ГУ МЧС России по Липецкой области с июля по сентябрь 2019 года получили от сотрудников денежные вознаграждения за их покровительство по службе.

Ранее сообщалось, что в Главном управлении МЧС по Липецкой области с утра среды работают следователи в рамках возбужденного уголовное дела о взятке.