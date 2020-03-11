Минкультуры РФ подало иск к киностудии "Ленфильм"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ подало иск на сумму более 1,3 млн рублей к киностудии "Ленфильм". Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Заявление без номера зарегистрировано 10 марта. Суть спора не уточняется.

"Ленфильм" не дает комментарии до окончания аудиторских проверок и инвентаризации на территории киностудии", - ответили ТАСС в киностудии. Агентство запросило также комментарий истца.

24 декабря 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры РФ, объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее гендиректора. Предполагается, что совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Мединский также отмечал, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов. Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. В конце октября 2019 года сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

В середине января 2020 года издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что "Ленфильм" 15 января получил составленное в конце декабря письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента, сейчас - первый вице-премьер РФ) и Мединского (на тот момент министр культуры, сейчас - помощник президента) с предложениями по выводу из кризиса "Ленфильма", одобренными президентом России. В частности, в письме, по данным издания, предлагается заключить договор с Госфильмофондом о передаче "Ленфильму" на 25 лет лицензии на его "золотую коллекцию", в том числе права на показ фильмов как на бесплатных, так и платных телеканалах.

В феврале 2020 временно исполняющей обязанности гендиректора киностудии "Ленфильм" была назначена Инесса Юрченко.