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Пять человек погибли в результате пожара в сельском доме в Иркутской области

Среди них - трое детей

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, погибли в ночь на четверг в результате пожара в жилом в селе Казачинское в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом полностью в огне. Со слов хозяйки, внутри находились пять человек, в том числе трое детей. В результате пожара уничтожен жилой дом на площади 144 кв. м.  Обнаружены останки двух погибших, <...> обнаружены останки [еще] трех погибших", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибли взрослые 1993 и 1995 годов рождения, дети - 2013, 2016 и 2017 годов рождения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.

Теги
РоссияИркутская область
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