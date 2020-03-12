Пять человек погибли в результате пожара в сельском доме в Иркутской области

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, погибли в ночь на четверг в результате пожара в жилом в селе Казачинское в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом полностью в огне. Со слов хозяйки, внутри находились пять человек, в том числе трое детей. В результате пожара уничтожен жилой дом на площади 144 кв. м. Обнаружены останки двух погибших, <...> обнаружены останки [еще] трех погибших", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибли взрослые 1993 и 1995 годов рождения, дети - 2013, 2016 и 2017 годов рождения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.