СМИ: число жертв обрушения гостиницы на востоке Китая возросло до 29

ШАНХАЙ, 12 марта. /ТАСС/. Число жертв обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь возросло до 29. Такие последние данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции приводятся в четверг в репортаже Центрального телевидения Китая. Ранее сообщалось о 28 погибших.

Гостиница "Синьцзя" обрушилась в городе Цюаньчжоу вечером 7 марта, под завалами оказался 71 человек. Спасатели обнаружили и подняли на поверхность всех заблокированных под завалами рухнувшего строения. 27 человек были найдены без признаков жизни, еще двое умерли позже в больнице. Все пострадавшие, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, проходят лечение в медицинских учреждениях города.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР заявило, что гостиница была построена незаконно, а проводившиеся в ней неоднократные перепланировки осуществлялись с нарушением правил и без соответствующих разрешений. В среду вице-мэр Цюаньчжоу Хун Цзыцян сообщил, что следственные органы уже применили меры пресечения в отношении ответственных лиц по данному делу.

Гостиница в момент обрушения использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. Семиэтажное здание было построено в 2013 году, а в 2018 году его переделали под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляла около 1 тыс. квадратных метров.