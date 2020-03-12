СМИ: Госсовет Китая создал следственную комиссию в связи с обрушением гостиницы

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Госсовет КНР создал специальную комиссию для проведения расследования в связи с обрушением гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке страны. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

По его данным, особую правительственную группу возглавит заместитель главы канцелярии комитета по вопросам общественной безопасности Госсовета Фу Цзяньхуа.

Согласно последним данным, число жертв в результате происшествия достигло 29. Гостиница "Синьцзя" обрушилась в городе Цюаньчжоу вечером 7 марта, под завалами оказался 71 человек. Спасатели обнаружили и подняли на поверхность всех оказавшихся под завалами рухнувшего строения, 27 человек были найдены без признаков жизни, еще двое умерли позже в больнице. Все пострадавшие, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, проходят лечение в медицинских учреждениях города.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР заявило, что гостиница была построена незаконно, а проводившиеся в ней неоднократные перепланировки осуществлялись с нарушением правил и без соответствующих разрешений. В среду вице-мэр Цюаньчжоу Хун Цзыцян сообщил, что следственные органы уже применили меры пресечения в отношении ответственных лиц по данному делу.

Гостиница в момент обрушения использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. Семиэтажное здание было построено в 2013 году, а в 2018 году его переделали под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляла около 1 тыс. квадратных метров.