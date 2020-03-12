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Шахты "Заполярная" и "Воркутинская" возобновили работу после задымления

Из шахт вывели 242 человека, к ликвидации последствий ЧП привлекали 53 человек и 13 единиц техники

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Работа шахт "Заполярная" и "Воркутинская" АО "Воркутауголь" возобновлена после инцидента с задымлением вечером в среду, когда вся подземная смена в составе 242 работников обеих шахт была эвакуирована. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по Республике Коми.

"В 06:15 мск работы на месте пожара завершены. Всего из шахт были выведены 242 человека. Работа шахт возобновлена. Всего к ликвидации последствий было привлечено 53 человека и 13 единиц техники, включая пять отделений горноспасателей", - сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В 21:55 мск 11 марта поступило сообщение о задымлении на магистральной конвейерной выработке шахты "Воркутинской" на глубине 620 метров. На аварийном участке находился один человек, он вышел на поверхность самостоятельно. Как пояснили ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь", "Воркутинскую" и "Заполярную" связывает единая система вентиляции, в обоих блоках работали 242 человека, поэтому потребовалась эвакуация всех.

Это повторный инцидент на "Воркутинской" за неделю: утром 6 марта в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана, взрыва не последовало, сработала система защиты. В забое в этот момент находились четыре человека, двое из которых погибли. Был введен план ликвидации аварии, из 106 работников подземной группы на поверхность вывели 104. Работа шахты была приостановлена и возобновилась в ночь на 7 марта после того, как атмосфера в горных выработках была приведена в норму, а специальная комиссия завершила обследование проходческих и очистных забоев шахты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Организованы проверки. По данным предприятия, предположительно, инцидент носит природный характер.

Шахта "Воркутинская" действует с 1973 года, мощность установлена на уровне проектной - 1,8 млн тонн угля в год. Промышленные запасы шахты составляют около 40 млн тонн угля.

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