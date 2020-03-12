Суд отменил арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке убийств в Саратове

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Саратовский областной суд в четверг рассмотрел апелляционную жалобу на арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определенных действий", - сказала собеседница агентства.

В феврале в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании двух подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, которые планировали совершить вооруженное нападение на школу. На допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двоих задержанных подростков сообщает, что планировал убить из мести около 40 человек. Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст задержанных - 14 и 15 лет.

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц").

26 февраля Волжский районный суд Саратова арестовал подростков на два месяца, данное решение было обжаловано защитой.