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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

В некоторых районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 3 баллов

ТАСС, 12 марта. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в четверг в 69 км от Петропавловска-Камчатского, сообщается на официальной странице геофизической службы Камчатки в Instagram.

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По оперативным данным. Землетрясение 12.02.2020 17:20 (время местное) магнитуда Ml 5.4. 69 км. от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться. Ощутили землетрясение, просьба заполнить анкету на нашем сайте. www.emsd.ru ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАМЧАТКА www.emsd.ru/video #Камчатскийкрай #новостикамчатки #ПетропавловскКамчатский #Сахалин #seismicstation #устькамчатск #землетрясение #Камчатка #Елизово #Вилючинск #Завойко #устькамчатскийрайон #устькамчатск #островберинга #селоникольское #earthquake #Kamchatka #Камчатка

Публикация от Геофизическая служба Камчатки (@kbgsras)

"Землетрясение [зафиксировано] 12 марта 2020 года в 17:20 (08:20 мск), магнитуда <...> - 5,4, 69 км от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 3 баллов. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива. "По предварительной информации, жертв и разрушений нет. <...> Звонки в ЕДДС краевого центра, а также других районов Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МЧС России.

Теги
РоссияКамчатский край
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