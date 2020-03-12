Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

ТАСС, 12 марта. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в четверг в 69 км от Петропавловска-Камчатского, сообщается на официальной странице геофизической службы Камчатки в Instagram.

"Землетрясение [зафиксировано] 12 марта 2020 года в 17:20 (08:20 мск), магнитуда <...> - 5,4, 69 км от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 3 баллов. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива. "По предварительной информации, жертв и разрушений нет. <...> Звонки в ЕДДС краевого центра, а также других районов Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МЧС России.