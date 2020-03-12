ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России провели оперативно-разыскные мероприятия и преселки преступную деятельность жителей Московской, Тюменской и Челябинской областей, а также Москвы. Они были причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия, включая модернизированное из гражданских образцов в боевые аналоги. По местам проживания и работы нелегальных оружейников прошли обыски, в результате изъяли 236 единиц огнестрельного оружия: 25 автоматов, четыре пулемета, 22 пистолета-пулемета, 19 карабинов и винтовок, 165 револьверов и пистолетов, самодельное стреляющее устройство, шесть гранат ("Ф-1", РГД-5), более 8 кг тротила и пороха, два приспособления для бесшумной стрельбы и 1,5 тыс. патронов различного калибра.

В ЦОС сообщили о прекращении деятельности двух подпольных мастерских по переделке оружия под боевое.