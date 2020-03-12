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В Крыму пограничники задержали гражданку Украины, подозреваемую в краже на 3,1 млн рублей

Женщину задержали на пункте пропуска "Джанкой", когда она решила вернуться и отдохнуть на крымском побережье

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Гражданку Украины, подозреваемую в краже ценностей на сумму более 3,1 млн рублей и объявленную в федеральный розыск, задержали пограничники на въезде в Крым в пункте пропуска "Джанкой", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

"Предполагаемая преступница, совершившая кражу на сумму свыше 3 млн рублей, задержана в Джанкое при пересечении российско-украинской границы. Женщина выявлена в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Джанкой" во время попытки въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году в Алуште она совершила кражу имущества (доллары, золотой лом и предметы коллекционирования) на общую сумму более 3,1 млн рублей. В процессе опроса жительница Харькова 1977 г. р. рассказала, что уехала на территорию Украины в целях уклонения от следствия, однако спустя какое-то время решила вернуться и отдохнуть на крымском побережье.

По факту хищения имущества на крупную сумму денежных средств возбуждено уголовное дело. Задержанная передана сотрудникам ОМВД "Джанкойский" для последующей отправки инициатору розыска.

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