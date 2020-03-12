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Полицейский получил ножевое ранение при задержании дебошира в Анапе

Мужчина размахивал ножом и держал за руку свою несовершеннолетнюю дочь

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Дебошир ранил ножом сотрудника полиции в Анапе, полицейский госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

"В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе обратилась жительница села Цибанобалка. Встревоженная женщина сообщила, что ее 49-летний сын ведет себя агрессивно и представляет угрозу для окружающих. <…> Когда один из полицейских подошел к дебоширу, мужчина нанес ему ножевое ранение в область брюшной полости. В тот же момент нападавший был обезврежен другими сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции, прибыв на место вызова, увидели возле подъезда мужчину, который вел себя неадекватно, громко выражался нецензурной бранью и при этом, держа за руку свою несовершеннолетнюю дочь, размахивал ножом. Ранение полицейский получил при попытке обезопасить ребенка. Установлено, что задержанный состоит на учете у психиатра и страдает психологическим расстройством. Пострадавший полицейский госпитализирован в городскую больницу города Анапы, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю добавили, что следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья в отношении инспектора отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе.

"В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначена судебно-медицинская экспертиза. С учетом обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемого в ходе следствия будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
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