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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Возгорание произошло в Куюргазинском районе республики

УФА, 12 марта. /ТАСС/. Две женщины и мужчина погибли в результате возгорания жилого дома в Куюргазинском районе Башкирии, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

"Поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Совхозной в населенном пункте Айсуак Куюргазинского района республики. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших: две женщины и один мужчина", - сказано в сообщении.

Причины пожара устанавливаются.

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